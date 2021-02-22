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ضبط أدوية مهربة ومستحضرات مجهولة في ٣ صيدليات بالإسكندرية

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ضبط أدوية مهربة ومستحضرات مجهولة في ٣ صيدليات بالإسكندرية ضبط أدوية مهربة ومستحضرات مجهولة في ٣ صيدليات بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

07:04 م الإثنين 22 فبراير 2021

الإسكندرية - محمد البدري:

ضبطت أجهزة مديرية والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الإثنين، ٣ صيدليات بتهمة حيازة أدوية مهربة ومستحضرات ومستلزمات طبية مجهولة المصدر.

قال محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن إدارة التجارة الداخلية نفذت حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التفتيش الصيدلي، بهدف الرقابة على مخازن المستلزمات الطبية والصيدليات بالتعاون مع الجهات المختصة.

أضاف وكيل الوزارة، في بيان صحفي الإثنين، أن الحملة أسفرت عن ضبط صيدلية بمنطقة سبورتنج داخلها كميات من الأدوية المهربة غير مسجلة بوزارة الصحة وكذا وجود مخزن داخل الصيدلية لبيع وتعبئة وتغليف المستلزمات الطبية بدون ترخيص من الجهات المختصة،وعثر داخل الصيدلية على نحو 3 آلاف و 800 قطعة مستلزمات طبية من الأربطة والدعامات الخاصة بعلاج الإصابات.

وأسفرت الحملة عن ضبط صيدلية بمنطقة محرم بك لحيازتها 37 صنفًا من الأدوية المهربة غير مسجلة بوزارة الصحة بإجمالي عدد 179 قطعة، فضلاً عن ضبط صيدلية بمنطقة الحضرة بها كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر وبدون بيانات والتحفظ على كميات من الأدوية تفتقر لاشتراطات الحفظ بالثلاجات.

من جانبه، أوضح المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي، أنه جرى التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام. ​

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