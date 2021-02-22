أخبار عاجلة

"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية -
اليوم.. "الإداري" ينظر دعوى منع مرتضى منصور من الظهور بالإعلام -
49 وفاة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت -
الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا -
شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد -
الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية -
"العثيمين" يندِّد بشدة بهجوم "الحوثي" على الرياض بصاروخ باليستي وبعدد من المسيّرات لاستهداف المدنيين -
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة -
شاهد .. "صحة" بيشة تواصل حملتها التوعوية والوقائية بالبشائر -
الفتح محطة الهلال لمصالحة جماهيره.. والنصر والاتحاد في مواجهة القادسية وأبها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

وزيرة الصحة تتفقد مجمع الأقصر الطبي الدولي (صور)

Print
وزيرة الصحة تتفقد مجمع الأقصر الطبي الدولي (صور) وزيرة الصحة تتفقد مجمع الأقصر الطبي الدولي (صور)

مصراوي Masrawy

07:03 م الإثنين 22 فبراير 2021

الأقصر- محمد محروس:

أجرت وزير الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، اليوم الإثنين، زيارة تفقدية بمجمع الأقصر الطبي الدولي (مستشفى الأقصر الدولي سابقًا)، حيث اطلعت على الرسومات الهندسية للمبنى، مع الشركة المنفذة لأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية.

وتبلغ تكلفة الإنشاءات والتجهيزات بالمجمع 1.2 مليار جنيه. ويأتي ضمن المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وتضم 3 مستشفيات و 17 وحدة ومركز طبي، مقررًا الانتهاء منها خلال الأشهر القليلة المقبلة، لتنضم للمرحلة الأولى التي انطلقت في 4 مستشفيات و42 وحدة ومركز طبي، بإجمالي 7 مستشفيات و59 وحدة ومركز طبي بمحافظة الأقصر، وذلك بتكلفة بلغت 9.6 مليار جنيه.

استمعت الوزيرة، خلال الزيارة، إلى شرح مفصل عن أقسام المجمع والخدمات الطبية المقرر أن يقدمها المجمع للمواطنين.

وقد رافق الوزيرة خلال الزيارة الدكتور أحمد السبكي مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور مصطفى غنيمة مساعد الوزيرة لشئون الطب العلاجي، والدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس أكرم سامي معاون وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

​بمساحة 136 ألف متر.. وزير النقل يشهد وضع حجر أساس "تحيا مصر المنصورة"

​بمساحة 136 ألف متر.. وزير النقل يشهد وضع حجر أساس "تحيا مصر المنصورة"

شبكة عيون الإخبارية