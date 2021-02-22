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انقلبت سيارته في البحيرة.. من هو ياسين عجلان؟

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انقلبت سيارته في البحيرة.. من هو ياسين عجلان؟ انقلبت سيارته في البحيرة.. من هو ياسين عجلان؟

مصراوي Masrawy

06:45 م الإثنين 22 فبراير 2021

البحيرة- مصراوي:

لقي رجل الأعمال ياسين عجلان مصرعه وأصيبت زوجته وسائق سيارته بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، إثر انقلاب سيارته، اليوم الاثنين، على الطريق الصحراوي في نطاق مركز وادي النطرون.

تولى ياسين عبدالفتاح عجلان رئاسة مجلس إدارة مجموعة الأصيل التي تضم مجموعة من الشركات العقارية والتجارية الكبرى. وهو أيضًا عضو سابق في مجلس الشعب المصري.

في 24 يناير 2011 فاز ياسين عجلان بشراء صفقة عمر أفندي مقابل 900 مليون جنيه، سدد منها 50 مليون للمستثمر السعودي جميل القنبيط، فيما أوقفت الصفقة بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا ضد المستثمر ببطلان بيع الشركة له ضمن برنامج الخصخصة.

وكان عجلان وشريكه في هذه الصفقة رجل الأعمال كرم كردي أعلنا عن نيتهما اختيار شركة إدارة عالمية تتولى مجموعة متاجر "عمر أفندي"؛ لتكون منفصلة الملكية عن إدارة الشركة، مثل سلاسل المحلات التجارية الكبرى هايبر وكارفور، قبل بطلان قرار البيع للقنبيط، وتمكنهما من استرداد مقدم الشراء عقب ذلك بعامين في 2013.

أصيب في الحادث الذي أسفر اليوم عن مصرع عجلان، زوجته أميرة حازم الشريف (58 عامًا)، وسائق سيارته مصطفى عبدالحميد نصر (28 عامًا). بينما كشفت المعاينة الأولية للحادث انفجارًا بإطار السيارة وانقلابها أثناء سيرها.

جرى نقل جثة رجل الأعمال إلى مشرحة مستشفى وادي النطرون، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر المحضر اللازم.​

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