بالفيديو.. شاهد لحظة احتراق محرك طائرة أمريكية في السماء

★ ★ ★ ★ ★

كانت تقل 231 راكبًا وطاقمًا مؤلفًا من 10 أفراد وهبطت بسلام

قالت إدارة الطيران الأمريكية إن طائرة تابعة لـ"يونايتد إيرلاينز" أصيبت بعطل في المحرك الأيمن بعد مغادرتها مطار دنفر الدولي في طريقها إلى هونولولو مما أدى إلى تناثر أجزاء منه واحتراقه

وأظهر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" المحرك وهو يشتعل فيما أظهرت مقاطع أخرى وصور أجزاء من المحرك وهي تتناثر فوق أحياء سكنية

ووجهت شرطة برومفيلد بولاية كولورادو تعليمات للسكان المحليين بعدم الاقتراب من أجزاء الطائرة المتناثرة ونشرت الشرطة صورًا لقطع تطايرت من الطائرة لكن لم ترد تقارير فورية عن أي إصابات على الأرض

كما وجهت الشرطة نداءً للسكان على "تويتر": "إذا وجَدت أجزاءً رجاء لا تلمسها أو تنقلها المجلس الوطني لسلامة وسائق النقل يريد بقاء كل الأجزاء في مكانها من أجل التحقيق".

من جهتها، قالت شركة يونايتد فإنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات على متن الرحلة رقم 328 التي كانت تقل 231 راكبًا وطاقمًا مؤلفًا من 10 أفراد والتي هبطت بسلام.