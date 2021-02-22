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مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان في انقلاب سيارة بالبحيرة

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مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان في انقلاب سيارة بالبحيرة مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان في انقلاب سيارة بالبحيرة

مصراوي Masrawy

06:17 م الإثنين 22 فبراير 2021

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي رجل الأعمال ياسين عجلان مصرعه وأصيبت زوجته وسائق سيارته بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، إثر انقلاب سيارته، اليوم الإثنين، على الطريق الصحراوي في نطاق مركز وادي النطرون.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة البحيرة بلاغًا بانقلاب سيارة ياسين عبد الفتاح عجلان (68 عامًا)، الذي لقي مصرعه بينما أصيبت زوجته أميرة حازم الشريف (58 عامًا)، وسائق سيارته مصطفى عبد الحميد نصر (28 عامًا)، بعد انفجار إطار السيارة وانقلابها أثناء سيرها بسرعة كبيرة.

جرى نقل جثة رجل الأعمال إلى مشرحة مستشفى وادي النطرون، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر المحضر اللازم.​

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