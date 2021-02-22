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جامعة فيصل تعلن إنشاء وحدة متخصصة للاستشارات والخدمات الزراعية

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جامعة فيصل تعلن إنشاء وحدة متخصصة للاستشارات والخدمات الزراعية جامعة فيصل تعلن إنشاء وحدة متخصصة للاستشارات والخدمات الزراعية
ضمن مشروعاتها في تنمية قطاع الأعمال

جامعة فيصل تعلن إنشاء وحدة متخصصة للاستشارات والخدمات الزراعية

أعلنت جامعة الملك فيصل، إنشاء وحدة متخصصة للاستشارات والخدمات الزراعية، ضمن مشروعاتها في تنمية قطاع الأعمال.

وقال رئيس الجامعة، الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، إن هذه الوحدة تأتي في سياق منظومة من المراكز والوحدات الاستشارية التي أنشأتها الجامعة في مجالات متعددة، شملت المجال التعليمي، والتربوي، والقانوني، والإحصائي، والإعلامي، والتقني، والطبي، والبيطري.

وأضاف أن هذه المجالات يتم من خلالها تقديم خدمات التدريب، والاستشارات، والعقود الخدمية.

وأوضح "العوهلي"، أن هذه الوحدة المستحدثة تأتي تعزيزًا لإسهامات الجامعة في تطوير وتنمية القطاع الزراعي الوطني؛ وتقديم خدمات زراعية شاملة للقطاعات والأفراد؛ تشمل: التحاليل الكيميائية والميكروبية للأغذية، والإنتاج الحيواني والدواجن والثروة السمكية.

وكذلك خدمات التحليل الكيميائي للمواد العلفية، وإعداد دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الزراعية، وتسويق المنتجات الزراعية والغذائية، وإدارة المزارع وتمويل المشروعات الزراعية، ومحاور الأمن الغذائي، وخدمات البرامج الإدارية المتكاملة لمكافحة الآفات، وتشخيص وتعريف الإصابات المرضية والحشرية، والتقنيات الزراعية النسيجية للأشجار والنباتات المختلفة مثل النخيل، والجوجوبا، ونباتات الزينة.

وأكد أن الوحدة تطمح في مستقبلها لتمثل مرجعًا لأصحاب المشاريع، وتقديم الحلول الزراعية في المملكة العربية .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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