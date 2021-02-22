أخبار عاجلة

"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية -
اليوم.. "الإداري" ينظر دعوى منع مرتضى منصور من الظهور بالإعلام -
49 وفاة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت -
الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا -
شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد -
الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية -
"العثيمين" يندِّد بشدة بهجوم "الحوثي" على الرياض بصاروخ باليستي وبعدد من المسيّرات لاستهداف المدنيين -
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة -
شاهد .. "صحة" بيشة تواصل حملتها التوعوية والوقائية بالبشائر -
الفتح محطة الهلال لمصالحة جماهيره.. والنصر والاتحاد في مواجهة القادسية وأبها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالأرقام.. مليار جنيه لتمويل 11 ألف مشروع في بني سويف

Print
بالأرقام.. مليار جنيه لتمويل 11 ألف مشروع في بني سويف بالأرقام.. مليار جنيه لتمويل 11 ألف مشروع في بني سويف

مصراوي Masrawy

05:37 م الإثنين 22 فبراير 2021

بني سويف - حمدي سليمان:

ارتفعت أعداد المشروعات التي جرى تمويلها من مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية "مشروعك" في بني سويف إلى 11 ألفًا و363 مشروعاً، بتمويل قدره مليار و166 مليونًا و600 ألف جنيه، لتوفر 14 ألف و522 فرصة عمل.

من جانبه أكد الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف على أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، وبمشاركة عدد من البنوك الوطنية، بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين (غير الموظفين) وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها من خلال تلك البنوك.

وأشار المحافظ إلى أن هذه المبادرة عزًزت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

​بمساحة 136 ألف متر.. وزير النقل يشهد وضع حجر أساس "تحيا مصر المنصورة"

​بمساحة 136 ألف متر.. وزير النقل يشهد وضع حجر أساس "تحيا مصر المنصورة"

شبكة عيون الإخبارية