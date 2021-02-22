بالأرقام.. مليار جنيه لتمويل 11 ألف مشروع في بني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف - حمدي سليمان:

ارتفعت أعداد المشروعات التي جرى تمويلها من مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية "مشروعك" في بني سويف إلى 11 ألفًا و363 مشروعاً، بتمويل قدره مليار و166 مليونًا و600 ألف جنيه، لتوفر 14 ألف و522 فرصة عمل.

من جانبه أكد الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف على أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، وبمشاركة عدد من البنوك الوطنية، بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين (غير الموظفين) وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها من خلال تلك البنوك.

وأشار المحافظ إلى أن هذه المبادرة عزًزت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.