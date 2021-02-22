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عرضه على الوزيرة.. "منتصر على الإدمان" يصمم "ماكيت" لمركز العزيمة في بورسعيد

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عرضه على الوزيرة.. "منتصر على الإدمان" يصمم "ماكيت" لمركز العزيمة في بورسعيد عرضه على الوزيرة.. "منتصر على الإدمان" يصمم "ماكيت" لمركز العزيمة في بورسعيد

مصراوي Masrawy

05:28 م الإثنين 22 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:
عرض أحد المتعافين بمركز "عزيمة" لتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة بورسعيد، "ماكيت" من تصميمه، اليوم الاثنين، على نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء جولتها بالمركز يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.
وصمم المتعافي "الماكيت" داخل ورشة التدريب المهنىِة بالمركز، وذلك خلال فترة التشغيل التدريبي، كما حرص المتعافين على التقاط الصورة التذكارية مع الوزيرة.
ويعتبر مركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان بمدينة بورفؤاد وهو أحد المراكز العلاجية الـ3 الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح ، مؤخرًا بمحافظات: بورسعيد والبحر الأحمر ومطروح، لخدمة ما يقرب من 35 ألف مريض إدمان سنويًا من أبناء هذه المحافظات والمحافظات المجاورة.

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