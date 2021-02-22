صور.. وزيرة التضامن تفتتح "كشك أخلاق" في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، "كشك أخلاق" ومعرض للحرف اليدوية في حديقة المنتزة ببورسعيد، وذلك بمشاركة مجتمعية من مؤسسة مشكاة الخيرية والثقافية.

وأشارت الدكتورة نور الهدى الجمال، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إلى أن "كشك أخلاق" هو مشروع يربط المساعدات الإنسانية بتعديل السلوك، ونجح في تعديل سلوك آلاف المواطنين في المناطق العشوائية، لافتًا إلي أن المشروع بدأ في محافظة بورسعيد باعتبارها المحافظة النموذج، وجاري تطبيقه في عدة محافظات أخرى برعاية وزيرة التضامن الاجتماعي.

واستقبل محافظ بورسعيد وزير التضامن، فور وصولها لديوان عام المحافظة، لعقد اجتماع مغلق بينهما لمناقشة عدد من الموضوعات أبرزها تفعيل دور الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من المشروعات الاجتماعية.