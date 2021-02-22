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محافظ بني سويف: ترقية 11 ألف من العاملين في مديرية التعليم

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محافظ بني سويف: ترقية 11 ألف من العاملين في مديرية التعليم محافظ بني سويف: ترقية 11 ألف من العاملين في مديرية التعليم

مصراوي Masrawy

05:23 م الإثنين 22 فبراير 2021

بني سويف - حمدي سليمان:

وافق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على ترقية 11 ألف و39، من العاملين بالتربية والتعليم بالمحافظة من شاغلي وظائف المعلمين، والأخصائيين الاجتماعيين، والنفسيين، وأخصائيي: التكنولوجيا، الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين وحصولهم على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للوظيفة، على أن يتم منح الذين تم ترقيتهم بدل الاعتماد المقرر قانوناً وعلاوة الترقية.

شمل القرار ترقية 302 من العاملين بمديرية التربية والتعليم، و3182 من العاملين بإدارة بني سويف التعليمية، و1403 من العاملين بإدارة تعليم الواسطى، و1261 بإدارة ناصر التعليمية، و1200 بإهناسيا، و857 من العاملين بإدارة سمسطا التعليمية، و1503 بإدارة ببا التعليمية، و1331 من العاملين بإدارة تعليم الفشن.

كما تضمن القرار استبعاد 183 من الترقية من الواردة أسماؤهم بكشوف الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك لعدم استيفائهم الشروط اللازمة للترقية من بينهم 53 جرى استبعادهم عن طريق الأكاديمية المهنية للمعلمين، و130 عن طريق المديرية والإدارات التعليمية واللجنة بسبب حصول بعضهم على إجازات خاصة بدون مرتب، والبعض الآخر على جزاءات أو عدم استكمال المدة البينية أو عدم خضوعهم لقانون التعليم رقم 155.

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