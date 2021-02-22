26 فبراير.. عودة الطلاب إلى المدن الجامعية في المنيا

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

قررت جامعة المنيا، عودة الطلبة والطالبات المقيمين بالمدن، يوم 26 من فبراير الجاري، وفقًا للإجراءات الاحترازية والقواعد المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

قال الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، في تصريحات له اليوم الإثنين، إن قرار العودة جاء استعدادًا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول المؤجلة، وبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني عقب انتهاء الامتحانات مباشرة.

وقال الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن تسكين الطلاب بالمدن الجامعية سيكون بأماكنهم وغرفهم ذاتها، وطبقاً لما هو متبع سابقاً وما تم اتخاذه من إجراءات احترازية ووقائية، من أعمال التعقيم والتطهير للمباني والغرف يومياً، وتقليل الكثافة الطلابية بالغرف إلي فردين فقط، ومراعاة التباعد بين الطلاب وقياس درجة الحرارة بالكاشفات الحرارية في كل مرة يترددون فيها على أماكن إقامتهم، والتشديد على ارتداء الكمامات الواقية مع توفير وجبات التغذية للطلاب مغلفة، ويُجرى توزيعها عليهم في مقار إقامتهم بالمدن بعد حجزها الكترونيًا.