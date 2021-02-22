أخبار عاجلة

الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا -
شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد -
الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية -
"العثيمين" يندِّد بشدة بهجوم "الحوثي" على الرياض بصاروخ باليستي وبعدد من المسيّرات لاستهداف المدنيين -
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة -
شاهد .. "صحة" بيشة تواصل حملتها التوعوية والوقائية بالبشائر -
الفتح محطة الهلال لمصالحة جماهيره.. والنصر والاتحاد في مواجهة القادسية وأبها -
دول خليجية تتضامن مع موقف السعودية الرافض لتقرير أمريكي بشأن خاشقجي -
تأجيل مواجهة فريقَيْ ضمك والشباب 24 ساعة بسبب ظروف الطيران -
"الحجرف" يدين استهداف "الحوثي" للرياض وخميس مشيط وجازان بهجوم باليستي وطائرات مسيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

26 فبراير.. عودة الطلاب إلى المدن الجامعية في المنيا

Print
26 فبراير.. عودة الطلاب إلى المدن الجامعية في المنيا 26 فبراير.. عودة الطلاب إلى المدن الجامعية في المنيا

مصراوي Masrawy

05:21 م الإثنين 22 فبراير 2021

المنيا - محمد النادي:

قررت جامعة المنيا، عودة الطلبة والطالبات المقيمين بالمدن، يوم 26 من فبراير الجاري، وفقًا للإجراءات الاحترازية والقواعد المتبعة للوقاية من .

قال الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، في تصريحات له اليوم الإثنين، إن قرار العودة جاء استعدادًا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول المؤجلة، وبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني عقب انتهاء الامتحانات مباشرة.

وقال الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن تسكين الطلاب بالمدن الجامعية سيكون بأماكنهم وغرفهم ذاتها، وطبقاً لما هو متبع سابقاً وما تم اتخاذه من إجراءات احترازية ووقائية، من أعمال التعقيم والتطهير للمباني والغرف يومياً، وتقليل الكثافة الطلابية بالغرف إلي فردين فقط، ومراعاة التباعد بين الطلاب وقياس درجة الحرارة بالكاشفات الحرارية في كل مرة يترددون فيها على أماكن إقامتهم، والتشديد على ارتداء الكمامات الواقية مع توفير وجبات التغذية للطلاب مغلفة، ويُجرى توزيعها عليهم في مقار إقامتهم بالمدن بعد حجزها الكترونيًا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

إصابة 19 شخصا بفيروس كورونا في كفر الشيخ

إصابة 19 شخصا بفيروس كورونا في كفر الشيخ

شبكة عيون الإخبارية