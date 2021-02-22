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شمال سيناء - أشرف سويلم:

كرم الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الاثنين، فتحي راشد وكيل وزارة التموين السابق بالمحافظة، وذلك لبلوغه سن المعاش وتقديرًا لدوره البارز في توفير احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية والحصص التموينية خلال فترة توليه المنصب.

ومنح محافظ شمال سيناء درع المحافظة وشهادة تقدير لوكيل وزارة التموين السابق تقديرًا لجهوده.

أكد فتحي راشد وكيل وزارة التموين السابق، على شكره لمحافظ شمال سيناء لتكريمه، مؤكدًا على دعم المحافظ الدائم له لتوفير احتياجات المواطنين ودعم الخدمات المقدمة لهم بالمحافظة.

يذكر أن فتحي جمعة راشد أبو حمدة، تخرج عام 1982 وحصل على دراسات عليا في الإدارة العامة والحكم المحلي عام 1992، وتقلد عدة مناصب منها مفتش تموين ثم وكيلًا لمديرية التموين بالمحافظة لمدة عام، ومديرًا عامًا للتموين لمدة سبع سنوات، ثم وكيلًا لوزارة التموين بالمحافظة لمدة 3 سنوات.