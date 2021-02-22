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مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث سير ببني سويف

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مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث سير ببني سويف مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث سير ببني سويف

مصراوي Masrawy

04:35 م الإثنين 22 فبراير 2021

بني سويف - حمدي سليمان:

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 3 آخرين، فى حادث انقلاب سيارة أجرة "8 ركاب" على الطريق الصحراوي الشرقي في نطاق محافظة بنى سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة أجرة على الطريق الصحراوي الشرقي أمام نفق أبو صالح نطاق المحافظة، ما أسفر عن مصرع عبد الستار يونس علي 62 عاما، مقيم كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وشخص مجهول الهوية، وإصابة ماهر رجب محمد 43 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، وسعيد أيمن عبد القادر 14 عامًا، باشتباه كسر بالساق الأيسر، ويونس علي طه 16 عامًا، باشتباه كسر بالساق الأيسر.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي، وتحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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