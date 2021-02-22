بـ"طفاية سجاير".. تأجيل محاكمة المتهمة بقتل زوجها في شبرا الخيمة

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، تأجيل قضية المتهمة بقتل زوجها أثناء نومه وتهشيم رأسه بطفاية سجائر، استجابة لطلب الدفاع للاستعداد للمرافعة ولمناقشة الطبيب الشرعي فيما أورده التقرير الخاص بالواقعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار حسن قنديل، وأمانة سر أشرف حسن.

كانت أجهزة الأمن بشبرا الخيمة تلقت بلاغا من صاحب محل بقالة يدعى "م.م" 46 عاما، مقيم دائرة القسم باكتشافه وفاة شقيقه داخل مسكنه بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة لمكان الحادث، وتبين وجود جثة "صابر.م"، موظف بالمعاش 55 عاما، ومقيم بذات العنوان مسجاة على ظهرها بغرفة النوم وبه إصابات، وجرى نقلها لمشرحة مستشفى ناصر والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

بالفحص والتحري وسؤال زوجة المجنى عليه وتدعى "هـ.ا" ربة منزل 37 عاما، ومقيمة بالعنوان ذاته، اعترفت بارتكاب الواقعة لسوء معاملته لها وتعديه عليها بالضرب وتحرير إيصالات أمانة وهمية ضدها، وعلى إثر ذلك تركت منزل الزوجية لمدة عام حتى تم التوفيق بينهما، وعادت قبل الحادث بشهرين إلا أنه استمر فى سوء معاملته لها.

وأضافت المتهمة في اعترافاتها، أن المجنى عليه كان لا يعطيها أى مصاريف للمنزل، بل كان يأخذ ما معها من مبالغ مالية، فعقدت العزم وبيتت النية على التخلص منه وعقب استغراقه بالنوم، قامت بضربه بطفاية سجائر رخام على رأسه أفقدته الوعي، وعقب ذلك قامت بخنقه بطرف الجلباب الذى يرتديه حتى تأكدت من مفارقته للحياة، وأرشدت المتهمة عن الأداة المستخدمة فى الواقعة وجرى التحفظ عليها، كما مثلت الواقعة أمام النيابة.

وكانت المحكمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم قد استمعت بجلستها اليوم للمتهمة والتي قررت أمام المحكمة بسوء معاملة زوجها وبتعذيب المجني عليه لها وأثار الحروق بجسدها وأن هناك محاضر تثبت اعتداؤه عليها وأنها كانت تحاول الدفاع عن نفسها.