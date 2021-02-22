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وزير التضامن: مركز علاج الإدمان في بورسعيد يخدم محافظات القناة وسيناء - صور

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وزير التضامن: مركز علاج الإدمان في بورسعيد يخدم محافظات القناة وسيناء - صور وزير التضامن: مركز علاج الإدمان في بورسعيد يخدم محافظات القناة وسيناء - صور

مصراوي Masrawy

03:05 م الإثنين 22 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقدت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، مركز "عزيمة" لتأهيل مرضى الإدمان في مدينة بورفؤاد، والذي افتتحه مؤخرًا الرئيس عبدالفتاح .

وأشارت نيفين القباج، إلى أنه أول مركز متخصص في تأهيل مرضى الإدمان بمحافظة بورسعيد، ومن المحافظات المستفيدة من خدماته محافظات القناة وشمال سيناء، وحرى تجهيزه وتأثيثه ليكون مركز تأهيل مرضى الإدمان بطاقة استيعابية تصل لـ"80" سريرًا، ويقدر عدد المستفيدين من المشروع قرابة 6 آلاف شخص سنويًا على مستوى العيادات الخارجية والحجز الداخلي، ويضم المركز: "صالة جيم – مكتبة – مسرح – قاعات تدريب – أنشطة رياضية – تنس طاولة – بلياردو – قاعة كمبيوتر – أنشطة فنية".

واستقبل محافظ بورسعيد وزير التضامن، فور وصولها لديوان عام المحافظة، لعقد اجتماع مغلق بينهما لمناقشة عدد من الموضوعات أبرزها تفعيل دور الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من المشروعات الاجتماعية.

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