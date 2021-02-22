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غدًا.. قطع مياه الشرب عن منطقتين في الإسكندرية

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غدًا.. قطع مياه الشرب عن منطقتين في الإسكندرية غدًا.. قطع مياه الشرب عن منطقتين في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

02:33 م الإثنين 22 فبراير 2021

الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الاثنين، قطع المياه عن منطقتين غربي المحافظة، بدءا من الساعة السابعة صباح غد الثلاثاء، وذلك بسبب أعمال صيانة بخط مياه رئيسي.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه سيجري قطع المياه عن منطقتي "الغربانيات، الحمام"، لحين انتهاء أعمال الإصلاح.

ولفت البيان إلى قطع المياه عن المنطقتين المذكورتين بسبب أعمال إحلال وتجديد لخط المياه قطر 1000 مم أمام شركة أسمنت العامرية بطريق الغربانيات.

وطالبت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

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