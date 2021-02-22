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"مش بتشد سيفون الحمام".. ننشر اعترافات المتهم بقتل أمه في قنا

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"مش بتشد سيفون الحمام".. ننشر اعترافات المتهم بقتل أمه في قنا "مش بتشد سيفون الحمام".. ننشر اعترافات المتهم بقتل أمه في قنا

مصراوي Masrawy

02:16 م الإثنين 22 فبراير 2021

قنا - عبد الرحمن القرشي:

أدلى المتهم بقتل والدته، داخل نجع خضر، في نجع حمادي، باعترافات تفصيلية اليوم الاثنين، أمام جهات التحقيق، عن سبب ارتكابه الواقعة والدافع وراء ذلك.

وقال المتهم خلال اعترافاته إن والدته تقوم بأفعال لا ترضيه، مبرر إقدامه على قتلها برفضها تنفيذ بعض طلباته التي يطلبها منها.

وأوضح المتهم في اعترافاته: "قولتلها اعمليلي كوباية شاي مرضيتش، وعلى طول مش بتشد سيفون الحمام وراها، وكل ما أقولها اعمليلي حاجة بتقولي لا، وكنت اضربها على طول لحد آخر مرة محسيتش بنفسي ضربتها لحد ما ماتت".

كان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا بمقتل "رقية.ف"، 75 عامًا، مقيمة بقرية نجع خضر بنجع حمادي.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهم في الواقعة ابن المجني عليها، موظف في السكة الحديد، يعاني من انفصام في الشخصية ومرض نفسي، وكان يعتدي عليها بالضرب بشكل مستمر، وفي المرة الأخيرة، ضربها بعصا وبيده حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

جرى ضبط المتهم ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بهجورة، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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