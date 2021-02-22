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ضبط 21.5 سكر مجهولة المصدر داخل مصنع بالزاوية الحمراء

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ضبط 21.5 سكر مجهولة المصدر داخل مصنع بالزاوية الحمراء ضبط 21.5 سكر مجهولة المصدر داخل مصنع بالزاوية الحمراء

مصراوي Masrawy

02:25 م الإثنين 22 فبراير 2021

كتب- سامح غيث:

ضبطت إدارة مباحث بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة 21.5 طن سكر مجهولة المصدر بقصد إعادة تعبئتها وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة بمنطقة الزاوية الحمراء.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع لتعبئة السكر - كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، لإدارته مصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "سكر" مجهولة المصدر ، بقصد إعادة تعبئتها وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على 21٫500 طن سكر – ميزان حساس – 2 ماكينة لحام – 5000 كيس فارغ وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بإدارته للمصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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