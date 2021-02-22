وزيرة التضامن: "الطلاق والإدمان في مقدمة اهتماماتنا"

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

قالت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، اليوم الأثنين، إن موضوعات زيادة نسبة الطلاق والإدمان في مقدمة اهتمامات الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت، خلال لقائها مع ممثلي الجمعيات الأهلية، في قاعة فايزة أبو النجا بديوان عام محافظة بورسعيد، إلى أن زيادة نسبة الطلاق نتج عنها زيادة نسبة المعيلات، لذلك يجب إعداد المقبلين على الزواج وحماية كيان الأسرة من الطلاق، وكذلك الأطفال بعد الطلاق.

وأكدت أن الإدمان من المخاطر التي تهدد شبابنا، ويجب احتضانهم وشغلهم بموضوعات مفيدة وسلوكيات ايجابية، فضلًا عن ملف التمكين الاقتصادي من خلال فرص عمل في مجال الصيد والحرف المهنية.