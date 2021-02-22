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كشف غموض سرقة محتويات منزل موجه بالتربية والتعليم في القليوبية

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كشف غموض سرقة محتويات منزل موجه بالتربية والتعليم في القليوبية كشف غموض سرقة محتويات منزل موجه بالتربية والتعليم في القليوبية

مصراوي Masrawy

01:41 م الإثنين 22 فبراير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشفت أجهزة الأمن في القليوبية، اليوم الاثنين، غموض واقعة سرقة مبلغ 14 ألف جنيه، وجهاز لاب توب، من داخل منزل بدائرة قسم قها، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم قها، يفيد تلقيه بلاغا، من المدعو "ا.ا"، موجه بالتربية والتعليم، باكتشافه سرقة مبلغ 14 ألف جنيه وجهاز لاب توب، ووجود كسر في باب الشقة.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وبإجراء التحريات اللازمة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "م.ا"، و"م.ش"، و"م.م"، جيران المجني عليه.

بتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة جرى ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، حيث قاموا بكسر باب الشقة وسرقتها، وأرشدوا عن المسروقات وتولت النيابة التحقيق.

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