وزير التضامن من بورسعيد: شعارنا في المرحلة المقبلة "الانتقال إلى الإنتاج"

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قالت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، إن الوزارة ترفع شعار "الانتقال إلى الإنتاج" الفترة المقبلة.

وأشارت، خلال لقائها مع ممثلي الجمعيات الأهلية، في قاعة فايزة أبو النجا بديوان عام محافظة بورسعيد، إلى أنه سيجرى تحفيز كل مواطن مصري للعمل والإنتاج لكي ينفع نفسه وأسرته ومجتمعه وبلده بالكامل.

وأكدت على أن مصر في موقف يدفعنا للدفاع عن الوطن وإبراز إنجازاتها في كافة المجالات من خلال تنظيمها وحوكمتها وإبرازها للإعلام، مضيفة:"نصيب جهود وإنجازات المجتمع المدني كان ضئيل في الإعلام الفترة الماضية، وسنقف بجانبهم ونعمل سويًا لإبراز ذلك خلال الفترة المقبلة بالإعلام".