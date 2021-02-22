المحامون رفضوا الدفاع عنهما.. قرار من جنايات كفر الشيخ لقاتلي "طفل إبشان"

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

أمر المستشار حسام محمد صالح، رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الرابعة"، اليوم الإثنين، بانتداب محاميين، للدفاع عن المتهمين بقتل الطفل عبد الرحمن المعروف إعلاميًا بـ"طفل إبشان" في مركز بيلا.

وشهدت جلسة المتهمين بقتل الطفل عبدالرحمن فاروق على، 11 عامًا، حضورهما بدون محامين للدفاع عنهما، بعد رفض محامين كفر الشيخ الدفاع عنهما، نظرًا لبشاعة الحادث، وكذا لتضامنهم ضمن العديد من أهالي كفر الشيخ مع أسرة الطفل.

وتٌشكل الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات كفر الشيخ، المحكمة من المستشار حسام محمد صالح، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد السيد عبده، وعصام خليفة، وسكرتارية محمد خليفة، ومحمد صبحي، وبحضور المستشار أحمد أبوحسين، مدير نيابة بيلا، وعلي الشرقاوي، وكيل نيابة بندر كفر الشيخ، وذلك في أحداث القضية رقم 10940 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة بيلا، والمقيدة برقم 2643 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ.

تعود التفاصيل إلى يوم 29 أكتوبر 2020، بارتكاب "أحمد.م.ز.ع"، 29 عامًا، سائق توك توك، ويقيم بالعزبة الحمراء، التابعة لمركز نبروه، بمحافظة الدقهلية، و"توكل.ز.ع.ا"، 51 عامًا، عامل، ويقيم بالعنوان ذاته، قتل الطفل المذكور، وذلك بعد خطفهما الطفل، بإلقائها حيًا في مياه ترعة، من أجل مساومة أسرته للحصول على فدية 500 ألف جنيه، مقابل إطلاق سراحه.