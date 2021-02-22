محافظ القليوبية للمستثمرين: نسعى لدفع قاطرة التنمية المستدامة وتذليل العقبات

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

ترأس اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية بالمبنى الإداري للجهاز التنفيذي للمناطق الصناعية، والذي جرى إنشاؤه عام 2008، ثم افتتاحه بمنطقة الصفا الصناعية بالخانكة.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة ورجال الأعمال، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس علي عقيل السكرتير العام المساعد، وصلاح سالم المستشار القانوني للمحافظ، والعميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة، وهانم البيطار مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار، ومديري مديرية الإسكان، والتخطيط العمراني، والأملاك، والشئون المالية، والشئون القانونية، ومندوب عن هيئة التنمية الصناعية ووزارة الإستثمار.

جرى خلال الاجتماع، مناقشة عدد من المشكلات الخاصة بالاستثمار والمستثمرين المتعلقة بمنطقتي الشروق والصفا الصناعيتين بالخانكة.

شدد المحافظ على سرعة اتخاذ الإجراءات لإنشاء نقطة شرطة، وكذا دراسة إنشاء محطة صرف صحي في منطقة الشروق الصناعية، مشيرًا إلى أن الاستثمار يمثل حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره أحد العوامل الرئيسية والهامة لتحسين مستوى الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي، وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب لتحسين مستوى الدخل القومي ودفع عملية التنمية والبناء.

كما وعد المحافظ بعمل اجتماع آخر لحل المشكلات التي تم عرضها في هذا الاجتماع، مضيفا أن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها في خدمة المستثمرين فى أي مكان وفي أي موقع، مشيرًا إلى أن الحكومة تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات والنهوض بها من أجل توفير المزيد من فرص التشغيل لأبنائها، ودفع عجلة التنمية المستدامة إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمي للعمل فى إطار المنظومة الرسمية للدولة.

وطالب المحافظ مجلس الإدارة بضرورة التسهيل بقدر المستطاع على المستثمرين والعمل بروح القانون لزيادة حجم الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب لينعكس ذلك بشكل عام على زيادة الخدمات وتنمية موارد المحافظة في شتى القطاعات لاسيما الاقتصادية.