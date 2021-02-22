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برلماني لبناني: التجمعات قد تتسبب في عودة انتشار كورونا بشكل أكبر

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برلماني لبناني: التجمعات قد تتسبب في عودة انتشار كورونا بشكل أكبر برلماني لبناني: التجمعات قد تتسبب في عودة انتشار كورونا بشكل أكبر

مصراوي Masrawy

01:47 م الإثنين 22 فبراير 2021

بيروت- (أ ش أ(:

أكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب اللبناني النائب الدكتور عاصم عراجي، أن التجمعات التي شوهدت في غضون اليومين الماضيين في عدد من المناطق اللبنانية، لا تبعث على الاطمئنان، حيث أنها قد تتسبب في حدوث انتكاسة في معركة مكافحة فيروس "كورونا" وعودة انتشار الوباء بشكل أكبر.

وشدد النائب عراجي - في حديث اليوم الاثنين لإذاعة (صوت لبنان) - على أهمية مواصلة الالتزام بالتدابير الوقائية من فيروس "كورونا"، وفي مقدمها ارتداء الكمامة وتعقيم اليدين والالتزام بالتباعد الاجتماعي، حتى مع الانخفاض في عدد الوفيات والإصابات الذي شهدته الأيام الماضية.

وأشار إلى أن عمليات تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا في لبنان تسير بشكل جيد بالرغم من بعض الأخطاء في المنصة الإلكترونية المخصصة لتسجيل الرغبة بتلقي اللقاحات.. داعيا جميع اللبنانيين إلى التسجيل لتلقي اللقاح باعتباره السبيل الوحيد الذي من شأنه حماية المجتمع في مواجهة الوباء.

وقال إن لبنان لا يزال بعيدا عن تحقيق المناعة المجتمعية اللازمة في مواجهة وباء كورونا، لأن عملية التلقيح يجب أن تطال العدد الأكبر من السكان.

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مصراوي Masrawy

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