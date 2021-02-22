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صور. محافظ دمياط تتفقد إنشاءات سوق الجملة في "شطا"

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صور. محافظ دمياط تتفقد إنشاءات سوق الجملة في "شطا" صور. محافظ دمياط تتفقد إنشاءات سوق الجملة في "شطا"

مصراوي Masrawy

01:18 م الإثنين 22 فبراير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، صباح اليوم الإثنين، جولة تفقدية، استهلتها بزيارة سوق الجملة بمنطقة شطا لمتابعة الأعمال التي تجرى لرفع كفاءته وتطويره.

وبحثت المحافظ، الموقف الخاص بشبكة الصرف الصحي بالسوق تمهيدًا لربطه بخط الانحدار الذي تقوم بتنفيذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدة على الانتهاء من هذه الأعمال لاستكمال عمليات الرصف.

وتابعت محافظ دمياط، أعمال التطوير التي تجرى بالسوق من خلال هيئة الأبنية التعليمية، كما تفقدت النماذج الخاصة برفع كفاءة دورات المياه وكذا المحلات بالمحيط الخارجي.

ووجهت بإنشاء دورتي للمياه للسيدات المترددات على السوق، وتنفيذ كافة أعمال التطوير وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً والمعايير الفنية والهندسية، كما تابعت عمليات الرصف بالبلاطات الخرسانية التي بدأت خلال الفترة المنقضية.

وحرصت الدكتورة منال عوض، على التواصل مع التجار بالسوق للتعرف على مشاكلهم ومطالبهم ومقترحاتهم التي جاء من بينها إنشاء جمعية لمجلس إدارة السوق.

وأكدت محافظ دمياط، أن المحافظة حريصة على تلبية مطالبهم وتنفيذ مشروع متكامل لرفع كفاءة الباكيات ودورات المياه، وتنفيذ أعمال الرصف والإنارة وإنشاء غرفتين للأمن والتحكم مزودتين بأحدث الأجهزة.

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