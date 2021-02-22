محافظ المنيا لنواب البرلمان: "الأجهزة التنفيذية مُسخرة للتعاون معكم"

مصراوي Masrawy
01:16 م الإثنين 22 فبراير 2021
المنيا - محمد النادي:
عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الإثنين، الاجتماع الدوري مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر "المنيا، وسمالوط، ومطاي"؛ لمناقشة أهم القضايا التي تمس حياة المواطنين من أهالي المحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية والجهات المعنية.
قال المحافظ، إن كافة الأجهزة التنفيذية مسخرة للتعاون مع نواب البرلمان بالمحافظة، لصالح المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم، مؤكدًا أن ما تشهده محافظة المنيا من مشروعات تنموية تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتقديم الخدمات على كفاءة عالية ووفقا للمعايير القياسية للمواطنين.
واستمع المحافظ، لأراء ومقترحات نواب البرلمان تجاه الجهود المبذولة من الدولة من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنطاق 192 قرية بـ 5 مراكز وهي (ابوقرقاص – ملوي – ديرمواس – مغاغة – العدوة)، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب ومناقشة مقترحاتهم لتطوير القرى والأحياء والاستفادة من الآراء والأفكار التى تصلح للتنفيذ على أرض الواقع ، وذلك لرفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب والنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي، والتعليم والصحة لتطوير القرية المصرية.
وناقش المحافظ، مع نواب البرلمان عددًا من المشكلات المتعلقة بإنشاء مدرسة لخدمة أهالي قرية البرجاية، وانشاء سجل مدني لخدمة أهالي مركز سمالوط، وبعض المشكلات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي.
وجّه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بدراسة الوضع القانوني لضم احدى الوحدات الصحية بقرية تله لإمكانية نقل تبعيتها من احدي الجمعيات الاهلية لتخضع لإدارة وإشراف مديرية الصحة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية على يد متخصصين.