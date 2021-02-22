محافظ المنيا لنواب البرلمان: "الأجهزة التنفيذية مُسخرة للتعاون معكم"

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الإثنين، الاجتماع الدوري مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر "المنيا، وسمالوط، ومطاي"؛ لمناقشة أهم القضايا التي تمس حياة المواطنين من أهالي المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية والجهات المعنية.

قال المحافظ، إن كافة الأجهزة التنفيذية مسخرة للتعاون مع نواب البرلمان بالمحافظة، لصالح المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم، مؤكدًا أن ما تشهده محافظة المنيا من مشروعات تنموية تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتقديم الخدمات على كفاءة عالية ووفقا للمعايير القياسية للمواطنين.

واستمع المحافظ، لأراء ومقترحات نواب البرلمان تجاه الجهود المبذولة من الدولة من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنطاق 192 قرية بـ 5 مراكز وهي (ابوقرقاص – ملوي – ديرمواس – مغاغة – العدوة)، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب ومناقشة مقترحاتهم لتطوير القرى والأحياء والاستفادة من الآراء والأفكار التى تصلح للتنفيذ على أرض الواقع ، وذلك لرفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب والنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي، والتعليم والصحة لتطوير القرية المصرية.

وناقش المحافظ، مع نواب البرلمان عددًا من المشكلات المتعلقة بإنشاء مدرسة لخدمة أهالي قرية البرجاية، وانشاء سجل مدني لخدمة أهالي مركز سمالوط، وبعض المشكلات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي.

وجّه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بدراسة الوضع القانوني لضم احدى الوحدات الصحية بقرية تله لإمكانية نقل تبعيتها من احدي الجمعيات الاهلية لتخضع لإدارة وإشراف مديرية الصحة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية على يد متخصصين.