صور.. محافظ المنيا يناقش مع ممثلي الجمعيات الأهلية التعاون في "حياة كريمة"

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع ممثلي الجمعيات الأهلية العاملة بالمحافظة؛ لمناقشة توحيد الجهود والخطوات التنفيذية للمشاركة في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

وتستهدف المبادرة، 192 قرية بنطاق 5 مراكز داخل محافظة المنيا هي:(أبوقرقاص – ملوي- ديرمواس – مغاغة – العدوة).

جاء ذلك بحضور العقيد أ.ح محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة، وياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال أبوسمرة مقرر المجلس القومي للمرأة، وعدد من ممثلي البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، وممثلي الجمعيات الأهلية العاملة بالمحافظة.

وقال القاضي، إن الاجتماع يهدف إلى تنسيق الجهود بين الجمعيات الأهلية والجهات الحكومية ضمن تنفيذ مبادرة حياة كريمة، مشيرًا إلى ضرورة التعريف بالجهود التي تبذلها الجمعيات لتشجيع المواطنين على المشاركة فيها، لافتاً إلى أهمية مشاركة المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للأجهزة التنفيذية في استكمال مخططاتها التنموية والاجتماعية، لما تمتلكه من قدرات للتواصل مع أهالي القرى لقياس الاحتياجات بشكل واقعي، مؤكدا أن الجمعيات الأهلية هم شركاء في التطوير والتنمية.

وخلال الاجتماع، استمع المحافظ من ممثلي الجمعيات عن الأنشطة التي تم تنفيذها خلال العام الماضي 2020 وخطة كل جمعية خلال العام الحالي وما سيُجرى تنفيذه بالمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة.