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وزير التضامن لممثلي الجمعيات الأهلية في بورسعيد: "دوركم مهم في بناء الدولة"

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وزير التضامن لممثلي الجمعيات الأهلية في بورسعيد: "دوركم مهم في بناء الدولة" وزير التضامن لممثلي الجمعيات الأهلية في بورسعيد: "دوركم مهم في بناء الدولة"

مصراوي Masrawy

01:01 م الإثنين 22 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قالت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، اليوم الأثنين، إن الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لها دور مهم في بناء الدولة المصرية.

وأشادت، خلال لقائها مع ممثلي الجمعيات الأهلية، وذلك بقاعة فايزة أبو النجا بديوان عام محافظة بورسعيد، بالنماذج الناجحة للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في بورسعيد، خاصة نجاحهم في تحويل المناطق التي جرى تطويرها وتطوير سلوك سكانها، مضيفة: "وزارة التضامن في كل بيت ونفخر أننا نخدم كل بيت، ونطمح للشراكة مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني الناجحة ببورسعيد في كلها فوطنيتهم العالية يجب أن تتخطى بورسعيد في المستقبل".

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير التضامن، فور وصولها لديوان عام المحافظة، وعُقد اجتماع مغلق بينهما لمناقشة عدد من الموضوعات أبرزها تفعيل دور الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من المشروعات الاجتماعية.

من المنتظر أن تتضمن زيارة وزير التضامن الاجتماعي: عقد اجتماع مع شباب المتطوعين بقاعة فايزة أبو النجا في ديوان عام المحافظة، وتفقد مساكن الأمل ومركز العزيمة في مدينة بورفؤاد، بالإضافة لزيارة جامعة بورسعيد لافتتاح وحدة التضامن الاجتماعي، ثم تفقد مساكن فاطمة الزهراء ومساكن اللبانة بمحافظة بورسعيد.

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