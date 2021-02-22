أخبار عاجلة

تأجيل مواجهة فريقَيْ ضمك والشباب 24 ساعة بسبب ظروف الطيران -
"الحجرف" يدين استهداف "الحوثي" للرياض وخميس مشيط وجازان بهجوم باليستي وطائرات مسيرة -
في سادسة "الشارع السعودي".. أمن المعلومات وخصوصية الفرد على الطاولة -
في مؤتمر اليوم عن "كورونا".. استعراض التحديثات الأمنية وأهمية الإبلاغ عن مخالفي الإجراءات -
عُمان تعرب عن تضامنها مع السعودية في موقفها بشأن التقرير الذي زُوِّد به الكونغرس حول مقتل "خاشقجي" -
بقيادة العيسى .. رابطة العالم الإسلامي تنجح في إيقاف حرق ضحايا "كورونا" من المسلمين بسريلانكا -
مطارات المملكة تحتفل باليوم الوطني الكويتي الـ 60 تحت شعار "تاريخ راسخ" -
باكستان تعرب عن تضامنها مع السعودية في موقفها بشأن التقرير الذي زُوِّد به الكونغرس حول مقتل "خاشقجي" -
الولايات المتحدة تسجل 72.996 إصابة جديدة و2.115 حالة وفاة بكورونا -
في سادسة "الشارع السعودي".. أمن المعلومات وخصوصية الفرد على الطاولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تزامنا مع محاكمة قاتلي "طفل إبشان".. تشديدات أمنية في "جنايات كفر الشيخ"

Print
تزامنا مع محاكمة قاتلي "طفل إبشان".. تشديدات أمنية في "جنايات كفر الشيخ" تزامنا مع محاكمة قاتلي "طفل إبشان".. تشديدات أمنية في "جنايات كفر الشيخ"

مصراوي Masrawy

01:00 م الإثنين 22 فبراير 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت قاعة محكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم الإثنين، تشديدات أمنية، في مداخل ومخارج القاعة، تزامنًا مع عقد جلسة المتهمين بقتل طفل يقيم بقرية إبشان التابعة لمركز بيلا، أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات كفر الشيخ.

ووجه اللواء محمود الكموني، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، وقائد حرس مجمع محاكم كفر الشيخ، بانتشار أفراد الشرطة المكلفين بتأمين المحكمة، عند المدخل الرئيسي المؤدي لقاعة جلسات الجنايات بالطابق الثاني، ووضع حواجز حديدية من كلا الجانبين، ومنع التواجد حولها، أو الدخول لغير المحامين، والمقرر لهم حضور الجلسة.

كما تفقد قائد حرس مجمع محاكم كفر الشيخ، رفقة العميد محمد عبدالوهاب، وكيل إدارة الترحيلات، والمقدم أحمد حجازي، رئيس مباحث قسم الترحيلات بكفر الشيخ، عملية تأمين مجمع المحاكم، ووصول المتهمين المقرر إجراء محاكمتهم في اليوم الأخير لجلسة محكمة الجنايات، من بينهم المتهمين بقتل الطفل ضحية الفدية.

تعود التفاصيل إلى يوم 29 أكتوبر 2020، بارتكاب "أحمد.م.ز.ع"، 29 عامًا، سائق توك توك، ويقيم بالعزبة الحمراء، التابعة لمركز نبروه، بمحافظة الدقهلية، و"توكل.ز.ع.ا"، 51 عامًا، عامل، ويقيم بنفس عنوان المتهم الأول، قتل الطفل المذكور، وذلك بعد خطفهما الطفل إياه، بإلقائه حيًا في مياه ترعة، من أجل مساومة أسرته للحصول على فدية 500 ألف جنيه، مقابل إطلاق سراحه.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

​بمساحة 136 ألف متر.. وزير النقل يشهد وضع حجر أساس "تحيا مصر المنصورة"

​بمساحة 136 ألف متر.. وزير النقل يشهد وضع حجر أساس "تحيا مصر المنصورة"

"تضامن النواب" تطالب وزيرة التجارة بالكشف عن عدد مشروعات مبادرة "بنت مصر"

"تضامن النواب" تطالب وزيرة التجارة بالكشف عن عدد مشروعات مبادرة "بنت مصر"

شبكة عيون الإخبارية