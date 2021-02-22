تزامنا مع محاكمة قاتلي "طفل إبشان".. تشديدات أمنية في "جنايات كفر الشيخ"

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت قاعة محكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم الإثنين، تشديدات أمنية، في مداخل ومخارج القاعة، تزامنًا مع عقد جلسة المتهمين بقتل طفل يقيم بقرية إبشان التابعة لمركز بيلا، أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات كفر الشيخ.

ووجه اللواء محمود الكموني، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، وقائد حرس مجمع محاكم كفر الشيخ، بانتشار أفراد الشرطة المكلفين بتأمين المحكمة، عند المدخل الرئيسي المؤدي لقاعة جلسات الجنايات بالطابق الثاني، ووضع حواجز حديدية من كلا الجانبين، ومنع التواجد حولها، أو الدخول لغير المحامين، والمقرر لهم حضور الجلسة.

كما تفقد قائد حرس مجمع محاكم كفر الشيخ، رفقة العميد محمد عبدالوهاب، وكيل إدارة الترحيلات، والمقدم أحمد حجازي، رئيس مباحث قسم الترحيلات بكفر الشيخ، عملية تأمين مجمع المحاكم، ووصول المتهمين المقرر إجراء محاكمتهم في اليوم الأخير لجلسة محكمة الجنايات، من بينهم المتهمين بقتل الطفل ضحية الفدية.

تعود التفاصيل إلى يوم 29 أكتوبر 2020، بارتكاب "أحمد.م.ز.ع"، 29 عامًا، سائق توك توك، ويقيم بالعزبة الحمراء، التابعة لمركز نبروه، بمحافظة الدقهلية، و"توكل.ز.ع.ا"، 51 عامًا، عامل، ويقيم بنفس عنوان المتهم الأول، قتل الطفل المذكور، وذلك بعد خطفهما الطفل إياه، بإلقائه حيًا في مياه ترعة، من أجل مساومة أسرته للحصول على فدية 500 ألف جنيه، مقابل إطلاق سراحه.