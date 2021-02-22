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تفعيل 42 خدمة إلكترونية في 5 أحياء خلال 3 أشهر بالإسكندرية - صور

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تفعيل 42 خدمة إلكترونية في 5 أحياء خلال 3 أشهر بالإسكندرية - صور تفعيل 42 خدمة إلكترونية في 5 أحياء خلال 3 أشهر بالإسكندرية - صور

مصراوي Masrawy

12:59 م الإثنين 22 فبراير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن تفعيل منظومة إتاحة 42 خدمة إلكترونية في ٥ أحياء خلال ٣ أشهر من الآن، لتشمل الخدمة أحياء المحافظة بالكامل.

جاء ذلك خلال تفقده تطبيق منظومة إتاحة 42 خدمة إلكترونية بالمركز التكنولوجيا بحي منتزه أول، اليوم الاثنين، كنموذج للمنظومة التي جرى إطلاقها مطلع الشهر الجاري.

وقال المحافظ إن تلك المنظومة تأتي في إطار توجيهات الرئيس رئيس الجمهورية نحو التحول الرقمي وحوكمة الخدمات وتحقيق الشمول المالي.

وأشار إلى أنه جرى التنسيق الكامل علي كافة الأصعدة بين المحافظة وبين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، لإطلاق منظومة الإلكترونية للخدمات بالأحياء.

وأضاف الشريف، أن المنظومة سوف تسهل على المواطن الحصول على خدمات دون الحاجة إلى الذهاب إلى أماكن تقديم الخدمات، ودفع رسوم الخدمات يكون من خلال كارت "ميزة" المجاني الذي يُمكن المواطن من الدفع من أي ماكينة "ATM".

وفي سياق متصل، ناشدت نائب المحافظ المواطنين بالتعاون والحصول على البطاقات الممكنة "كارت ميزة" مجاناً للاستفادة من الخدمات الإلكترونية.

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