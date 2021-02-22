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"ريا أبي راشد" تبهر متابعيها بإطلالة طبيعية بدون ماكياج

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"ريا أبي راشد" تبهر متابعيها بإطلالة طبيعية بدون ماكياج "ريا أبي راشد" تبهر متابعيها بإطلالة طبيعية بدون ماكياج

مصراوي Masrawy

12:51 م الإثنين 22 فبراير 2021

كتبت- هند خليفة

شاركت الإعلامية ريا أبي راشد، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت ريا ابي راشد وهي مرتدية فستان منقوش ذو ألوان باردة مزيج بين الأبيض ودرجات الأزرق، منتعلة كوتشي من اللون الأبيض، ليتناسق مع ألوان الفستان.

ومن الناحية الجمالية، تركت ريا شعرها منسدلًا على كتفيها، كما فضلت الظهور بإطلالة طبيعية من دون وضع مكياج، مكتفية فقط بالمانكير ذو اللون الأحمر.

وتقدم ريا أبي راشد منذ عام 2010، برنامج المواهب الشهير "أرابز جوت تالنت" إلى جانب مغني الراب السعودي قصي خضر، كما تنفرد بتقديم برنامجها الخاص "سكووب"، الذي يغطي آخر أخبار هوليوود بالإضافة إلى استضافتها لأبرز المشاهير الأجانب.

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