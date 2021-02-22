بمواعيد الامتحانات.. محافظ الشرقية يصدر "الكتاب الدوري"

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الشرقية – فاطمة الديب:

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الكتاب الدوري رقم 842 لسنة 2021، بشأن إجراءات امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي الحالي خلال الفترة من 27 فبراير الجاري وحتى الحادي عشر من مارس المُقبل.

وأوضح المحافظ، أن الامتحانات ستكون لصفوف النقل ، والتي تتضمن مرحلة إتمام التعليم الأساسي والصف الثالث الإعدادي والثانوي العام والثانوي الفني.

ووجه محافظ الشرقية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمحافظة رمضان عبدالحميد، بالتأكيد على عودة جميع المعلمين والعاملين بالمدارس للعمل طوال أيام الأسبوع خلال فترة الامتحانات.

وأكد الكتاب على متابعة تطهير وتعقيم المدارس بصفة يومية، والتهوية الجيدة بالفصول المدرسية والمكاتب الإدارية والأماكن المغلقة، ومتابعة الالتزام بالتباعد الاجتماعي بالأماكن المغلقة وارتداء الماسكات الطبية، وكذا وضع الملصقات واللافتات الإرشادية للتوعية بمواجهة فيروس كورونا المُستجد وطرق الوقاية منه بالمدارس.

ووجه محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية، بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية لتقديم الدعم والتعاون اللازم لتوفير الهدوء والانضباط حول وداخل المدارس، فضلًا عن إزالة أية إشغالات ورفع الأكشاك الموجودة بجوار المدارس، والتشديد على مسئولي شركتي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بضمان استمرار المرافق وعدم انقطاعها أثناء الامتحانات.

وتقرر أن يتم العمل بالمدارس من يوم السبت وحتى الخميس أسبوعيًا، بواقع 6 أيام، وذلك اعتبارًا من بدء الفصل الدراسي الثاني في الثالث عشر من مارس المُقبل، على أن يتم منح المعلمين والعاملين بالمدرسة يوم راحة بدلًا من يوم السبت.