أخبار عاجلة

إصابة 3 أشخاص في انهيار منزل من طابقين بأسيوط -
ضبط 3 أطنان كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في القليوبية -
صور.. وزير الآثار يتفقد أعمال تطوير "أتريبس" بسوهاج -
وزراء مالية "العشرين" يناقشون دعم الاقتصاد العالمي المتضرر من كورونا.. اليوم -
"التحالف": تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه المملكة -
بالصور.. الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI تختتم مشاركتها في معرض "آيدكس" 2021 -
مَن هي المحجبة التي ظهرت على منصّة الإيجاز الصحفي بالبيت الأبيض؟ -
إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بقنا -
ضبط 5 مصانع بدون ترخيص خلال حملة في القليوبية -
إسرائيل تهدد حزب الله: أي فعل يقابله رد يطال كل لبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بمواعيد الامتحانات.. محافظ الشرقية يصدر "الكتاب الدوري"

Print
بمواعيد الامتحانات.. محافظ الشرقية يصدر "الكتاب الدوري" بمواعيد الامتحانات.. محافظ الشرقية يصدر "الكتاب الدوري"

مصراوي Masrawy

12:19 م الإثنين 22 فبراير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الكتاب الدوري رقم 842 لسنة 2021، بشأن إجراءات امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي الحالي خلال الفترة من 27 فبراير الجاري وحتى الحادي عشر من مارس المُقبل.

وأوضح المحافظ، أن الامتحانات ستكون لصفوف النقل ، والتي تتضمن مرحلة إتمام التعليم الأساسي والصف الثالث الإعدادي والثانوي العام والثانوي الفني.

ووجه محافظ الشرقية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمحافظة رمضان عبدالحميد، بالتأكيد على عودة جميع المعلمين والعاملين بالمدارس للعمل طوال أيام الأسبوع خلال فترة الامتحانات.

وأكد الكتاب على متابعة تطهير وتعقيم المدارس بصفة يومية، والتهوية الجيدة بالفصول المدرسية والمكاتب الإدارية والأماكن المغلقة، ومتابعة الالتزام بالتباعد الاجتماعي بالأماكن المغلقة وارتداء الماسكات الطبية، وكذا وضع الملصقات واللافتات الإرشادية للتوعية بمواجهة المُستجد وطرق الوقاية منه بالمدارس.

ووجه محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية، بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية لتقديم الدعم والتعاون اللازم لتوفير الهدوء والانضباط حول وداخل المدارس، فضلًا عن إزالة أية إشغالات ورفع الأكشاك الموجودة بجوار المدارس، والتشديد على مسئولي شركتي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بضمان استمرار المرافق وعدم انقطاعها أثناء الامتحانات.

وتقرر أن يتم العمل بالمدارس من يوم السبت وحتى الخميس أسبوعيًا، بواقع 6 أيام، وذلك اعتبارًا من بدء الفصل الدراسي الثاني في الثالث عشر من مارس المُقبل، على أن يتم منح المعلمين والعاملين بالمدرسة يوم راحة بدلًا من يوم السبت.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
خلال يوم.. ألمانيا تسجّل 9997 إصابة جديدة بفيروس كورونا و394 وفاة

خلال يوم.. ألمانيا تسجّل 9997 إصابة جديدة بفيروس كورونا و394 وفاة

خلال يوم.. ألمانيا تسجّل 9997 إصابة جديدة بفيروس كورونا و394 وفاة

خلال يوم.. ألمانيا تسجّل 9997 إصابة جديدة بفيروس كورونا و394 وفاة

القوى العاملة: إطلاق مبادرة "سجل نفسك" للعمالة المصرية بإيطاليا مارس المقبل

القوى العاملة: إطلاق مبادرة "سجل نفسك" للعمالة المصرية بإيطاليا مارس المقبل

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

شبكة عيون الإخبارية