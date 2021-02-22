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ضبط أقراص جنسية وأدوية محظورة خلال حملة على الصيدليات في سوهاج

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ضبط أقراص جنسية وأدوية محظورة خلال حملة على الصيدليات في سوهاج ضبط أقراص جنسية وأدوية محظورة خلال حملة على الصيدليات في سوهاج

مصراوي Masrawy

12:11 م الإثنين 22 فبراير 2021

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلنت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة في سوهاج، اليوم الاثنين، ضبط محاليل طبية وكيماويات منتهية الصلاحية وكميات من الأقراص الجنسية، خلال حملة شنتها إدارة الصيدلة بالمديرية وجهاز حماية المستهلك وإدارة الرقابة التجارية، استهدفت عددًا من المراكز الطبية والصيدليات بالمحافظة.

وأوضحت "حامد" أنه جرى بمركز البلينا ضبط كمية كبيرة من الألبان غير مصرح بها ومستلزمات طبية مجهولة داخل مركزًا لجراحة الأطفال والحضانات، ومركزًا لجراحة النساء والتوليد لا توجد به غرفة إفاقة وعدم وجود غرفة عناية وأن عدد الأسرة بالمكان أكثر من المرخص به، ومعمل تحاليل طبية غير مرخص، ومستلزمات وكمامات مجهولة المصدر داخل محل مستلزمات طبية غير مرخص.

وأضافت "حامد" أنه جرى بمركز سوهاج ضبط عددًا من المعامل الطبية الغير مرخصة، ومعامل بها كيماويات منتهية الصلاحية، ومركز حضانات خلف المستشفى الجامعي به محاليل منتهية الصلاحية وعدم وجود غرفة لتعقيم الآلات وعدد الحضانات الموجودة بالمكان أكثر من المرخصة للمركز، ومكان غير مرخص ويزاول مهنة الصيدلة وبه أدوية جنسية مهربة غير مصرح بتداولها داخل البلاد وذلك بإحدى قرى المركز.

وأشارت وكيل وزارة الصحة بسوهاج إلى أنه جرى ضبط كميات كبيرة من الأقراص الجنسية المهربة وغير مصرح بها من قبل وزارة الصحة والسكان داخل صيدلية بمركز ساقلتة.

ولفتت "حامد" إلى أنه جرى ضبط أدوية مجهولة المصدر بصيدليتين بمركز أخميم، وأنه في مركز المنشاة جرى تحرير 3 محاضر لصيدليات مخالفة لوجود أدوية داخلها غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر وكذلك وجود أدوية غير مصرح بتداولها داخل الصيدليات خاصة بالمستشفيات.

جدير بالذكر أن الحملة ضمت كل من ضمت الدكتور محمد سيد فقير والدكتور محمد محسن عساف مفتشي العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج، الدكتور خالد سعد والدكتور أحمد السيد والدكتور أحمد السيد والدكتور محمد أنسي مفتشي الصيدلة بالمديرية، محمد عبدالغني مسئول العلاج الحر بالمديرية.

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