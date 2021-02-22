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محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

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محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد تحسبًا لسوء الأحوال الجوية محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

مصراوي Masrawy

12:09 م الإثنين 22 فبراير 2021

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وذلك تحسبًا لموجة الطقس السيئ وتوقعات بسوء الأحوال الجوية وانخفاض في درجات الحرارة واحتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق وذلك لمدة يومين.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة في حالة انعقاد مستمر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أية طارىء أو سوء في الأحوال الجوية، ومراجعة المنشآت التعليمية والحكومية، وتلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل الفوري معها.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة والمرور والتخلص من أية آثار تنتج عن الأمطار والتأكد من سلامة كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة، والتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

وناشد المحافظ، المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة وتوخي الحذر أثناء القيادة ليلًا على الطرق السريعة والصحراوية، والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية واتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة سقوط أمطار.

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