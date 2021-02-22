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محافظ جنوب سيناء يعلن موعد تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا

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محافظ جنوب سيناء يعلن موعد تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا محافظ جنوب سيناء يعلن موعد تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا

مصراوي Masrawy

12:07 م الإثنين 22 فبراير 2021

جنوب سيناء - رضا السيد:

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن مديرية الصحة تسلمت اللقاح الخاص بفيروس كورونا، ومن المقرر أن يجري تلقيح الأطقم الطبية بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في بداية الأسبوع المقبل.

وأوضح المحافظ في تصريح له اليوم الاثنين، أنه سيجري إعطاء اللقاح للأطباء وأطقم التمريض فقط، لحمايتهم من الإصابة بالعدوى واستمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى، من خلال التطعيم بجرعتين الأولى في بداية الأسبوع المقبل، والجرعة الثانية بعد شهر من تناول الجرعة الأولى.

وأضاف أنه من المقرر أن يصل المصل الخاص بكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في بداية شهر مايو المقبل، حسب برنامج وزارة الصحة، ووفقًا لخطة الدولة.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه من المقرر أن يجري تطعيم أطقم التمريض والفرق الطبية بالمصل كلًا في موقع عمل داخل المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية بكافة مدن المحافظة، لافتًا إلى أن اللقاح متاح بالمجان للأطقم الطبية، وأن تلقي اللقاح اختياري، وتحصل عليه الفرق الطبية بعد التوقيع على الموافقة المستنيرة والإجابة على الأسئلة الخاصة بالحالة الصحية.

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