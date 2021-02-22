إعلان جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية في القليوبية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية على مستوى المحافظة لمدارس التعليم العام والرسمي "التجريبي" والصم وضعاف السمع والمكفوفين والإعدادية المهنية، والمقرر أن تجرى على مدار 3 أيام اعتبارا من الأربعاء 3 مارس المقبل، وحتى الخميس 7 من الشهر ذاته.

وتضمن الجدول إجراء امتحان الصف الأول الإعدادي الأربعاء 3 مارس المقبل على مدار ساعتين، فيما يجرى امتحان الصف الثاني الإعدادي الخميس 4 مارس على مدار ساعتين.

بينما يجرى امتحان الصف الثالث الإعدادي الشهادة الإعدادية يوم الأحد 7 مارس لمدة 3 ساعات.