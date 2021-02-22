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إغلاق 8 مراكز للدروس الخصوصية في السويس

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إغلاق 8 مراكز للدروس الخصوصية في السويس إغلاق 8 مراكز للدروس الخصوصية في السويس

مصراوي Masrawy

12:01 م الإثنين 22 فبراير 2021

السويس - حسام الدين أحمد:

واصل رؤساء الأحياء في السويس الحملات على مراكز الدروس الخصوصية، بالتنسيق مع مديرية أمن السويس، تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء بحظر التجمعات واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة .

وقادت المهندسة فاتن عبد الغني رئيس حي السويس حملة، استهدفت غلق 8 مراكز للدروس الخصوصية بشارع سعد زغلول وشارع التحرير وامتداده كورنيش السويس القديم، وشارع بنك .

وأغلقت الحملة مراكز الدروس الخصوصية مع تحرير محاضر إدارية باستغلال الوحدات والجراجات في غير الغرض المخصص لها.

وقالت المهندسة فاتن عبد الغني، إن حي السويس يضم أكبر عدد من مراكز الدروس الخصوصية، كونه يضم أكبر عدد من مدارس الثانوية العامة، لذلك هناك حملات دورية منتظمة مع ملاحقة للمدرسين الذين يتوجهون لأماكن جديدة كلما أغلقت المراكز.

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