إغلاق 8 مراكز للدروس الخصوصية في السويس

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السويس - حسام الدين أحمد:

واصل رؤساء الأحياء في السويس الحملات على مراكز الدروس الخصوصية، بالتنسيق مع مديرية أمن السويس، تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء بحظر التجمعات واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقادت المهندسة فاتن عبد الغني رئيس حي السويس حملة، استهدفت غلق 8 مراكز للدروس الخصوصية بشارع سعد زغلول وشارع التحرير وامتداده كورنيش السويس القديم، وشارع بنك مصر.

وأغلقت الحملة مراكز الدروس الخصوصية مع تحرير محاضر إدارية باستغلال الوحدات والجراجات في غير الغرض المخصص لها.

وقالت المهندسة فاتن عبد الغني، إن حي السويس يضم أكبر عدد من مراكز الدروس الخصوصية، كونه يضم أكبر عدد من مدارس الثانوية العامة، لذلك هناك حملات دورية منتظمة مع ملاحقة للمدرسين الذين يتوجهون لأماكن جديدة كلما أغلقت المراكز.