صور.. وزيرة التضامن تصل بورسعيد للاجتماع بممثلي الجمعيات الأهلية

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وصلت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، لعقد اجتماع مع ممثلي الجمعيات الأهلية، وذلك بقاعة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة.

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير التضامن، فور وصولها لديوان عام المحافظة، لعقد اجتماع مغلق بينهما لمناقشة عدد من الموضوعات أبرزها تفعيل دور الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من المشروعات الاجتماعية.

من المنتظر أن تتضمن زيارة وزير التضامن الاجتماعي: عقد اجتماع مع ممثلي الجمعيات الأهلية بديوان عام المحافظة، وتفقد مساكن الأمل ومركز العزيمة في مدينة بورفؤاد، بالاضافة لزيارة جامعة بورسعيد لافتتاح وحدة التضامن الاجتماعي، ثم تفقد مساكن فاطمة الزهراء ومساكن اللبانة بمحافظة بورسعيد.