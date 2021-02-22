للمرة الثانية.. تجديد حبس 3 متهمين بقتل سائق "توكتوك" في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت محكمة جنح مستأنف أبو حماد بالشرقية، اليوم الاثنين، تجديد حبس 3 عاطلين لمدة 15 يومًا، للمرة الثانية؛ لاتهامهم بقتل سائق "توك توك" والتخلص من جثته بجوار كوبري "العباسة" بأبو حماد، وسرقة المركبة.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جثة "محمد وليد حافظ" 21 عامًا، سائق توك توك مُقيم بأبو حماد، مقتولًا بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد وتهشم بالرأس وجرح طعنى بالرقبة ، بجوار نزلة كوبرى "العباسة" بطريق "أبو حماد – التل الكبير" بدائرة مركز أبو حماد.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبو حماد المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، فيما تبين أن مرتكبي الواقعة كلًا من: "حسين.ا" 26 عامًا، و"جمال.س.أ" 22 عامًا، و"محمد.ح.ع" وشهرته "تناحة" 26 عامًا، عاطلين، مُقيمين ببندر أبو حماد، بقصد قتل المجني عليه وسرقة التوك توك.