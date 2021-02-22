وزيرة الصحة تصل الأقصر لمتابعة منظومة التأمين الصحي الشامل

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الأقصر- محمد محروس:

وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الإثنين، إلى مطار الأقصر الدولي لبدء زيارتها الميدانية في إطار متابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام الصحي والتوعية والتواصل المجتمعي والسكاني، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه كان في استقبال الوزيرة بمطار الأقصر الدولي، المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر .

وأضاف "مجاهد" أنه من المقرر أن تتفقد وزيرة الصحة والسكان عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة لمتابعة العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي انطلقت بمحافظة الاقصر يوم الثلاثاء 17 من فبراير الجاري.

يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات هم (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتي انطلقت بها المنظومة يوم 17 فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.