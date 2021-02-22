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بسكين الموز.. بائع يطعن عمه خلال مشاجرته مع والده في كفر الشيخ

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بسكين الموز.. بائع يطعن عمه خلال مشاجرته مع والده في كفر الشيخ بسكين الموز.. بائع يطعن عمه خلال مشاجرته مع والده في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

06:06 ص الإثنين 22 فبراير 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت منطقة المزلقان الوسطاني بمدينة كفر الشيخ، الأحد، طعن بائع في العقد الثاني من عمره، عمه بسبب الخلافات على فرش بيع الفاكهة بين العم ووالده، مستخدمًا سكين موز.

التفاصيل عندما تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد اشرف النويشي، مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، يفيد بتلقيه إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ أهالي بنشوب مشاجرة، بين شقيقين من الباعة الجائلين بناحية منطقة المزلقان الوسطاني، وهناك قتيل في المشاجرة.

انتقلت قوة من قسم أول شرطة كفر الشيخ، إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وتبين وقوع مشاجرة بين كل من "خالد.إ.إ.ك.ج"، 42 عامًا، بائع فاكهة، ويقيم بمنطقة قسم ثان غرب مدينة كفر الشيخ، طرف أول، وشقيقه "إبراهيم.إ.ك.ج"، بائع، ونجله "محمود"، 25 عامًا، بائع فاكهة، طرف ثان، بسبب خلافات نشبت بينهما على فرش بيع الفاكهة.

ووفق فحص بلاغ الشرطة، تبين طعن نجل الطرف الثاني في الواقعة بطعن عمه خلال المشاجرة بسكين الموز، في الرقبة طولها 2 سنتميترًا، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بتلك الطعنة، وفر هاربًا.

القي القبض على المتهم، بناحية مسكنه بغرب مدينة كفر الشيخ، ووالده، وأقتيدا إلى قسم أول شرطة كفر الشيخ، وقررا في اعترافاتهما وفق ما جرى ذكره، فيما جرى نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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