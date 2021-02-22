عثرا عليهما بمنزل..انتداب لجنة لفحص تمثالين يشتبه بأثريتهما في كفر الشيخ

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

أمر المستشار محمد سالم، مدير نيابة سيدي سالم في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، تحت إشراف المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، بانتداب لجنة ثلاثية من الهيئة العامة للآثار، لفحص التمثالين المضبوطين داخل منزل بقرية إصلاح شالما التابعة لمركز سيدي سالم، لبيان أثريتهما من عدمه.

كما أمر مدير نيابة سيدي سالم، بفحص الحفرة التي جرى التنقيب فيها عن الآثار داخل المنزل، لبيان عما إذا كانت حفرة للتنقيب عن الآثار، وعما إذا كان المنطقة الكائن فيها المنزل، وأو منطقة مجاورة له، تحتوي على آثار من عدمه، وإعداد تقرير بذلك، وعرضه على النيابة العامة.

وطلب مدير النيابة، المستشار محمد سالم، تحريات الرائد محمد عبدالعزيز، رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، حول الواقعة، وظروفها، وملابساتها، فيما جرى حجز 4 متهمين القي القبض عليهم في تلك الواقعة لحين وصول التحريات.

تعود التفاصيل عندما تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة سيدي سالم، يفيد بتلقي مركز الشرطة بلاغا، بإجراء المدعو "ع.إ"، ويقيم بقرية إصلاح شالما التابعة لمركز سيدي سالم، بأعمال حفر داخل منزله المكون من طابقين.

ووفق ذلك انتقل المقدم محمد عبد العزيز، رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، إلى مكان البلاغ محل الواقعة، وتبين وجود أعمال حفر بالطابق الأرضي داخل المنزل بمساحة 3 أمتار X أمتار3، بعمق 15 مترًا تقريبًا.

وجرى ضبط كل من "ر.ع" 55 عاما، عامل، ويقيم بمركز سيدي سالم، و"م.ع" 27 عاما، سائق، ويقيم بمركز قلين، و"م.م" 41 عاما، سائق، ويقيم بمركز ملوي بمحافظة المنيا، و"م.م" 24 عاما، طالب جامعي، ويقيم بمركز مطوبس.

كما جرى ضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر، عبارة عن موتور كهرباء لرفع المياه، مولد كهربائي، و4 فؤوس وكواريك، خرطوم شفط مياه، بكرة حبل.

كما عُثر بالطابق العلوي، على تمثالين، أحدهما طوله 50 سنتميارا وآخر على شكل مفتاح الحياة الفرعوني، يُشتبه في أثريتهما، فيما جرى التحفظ على المضبوطات، تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدا لصدور قرار بشأن تلك المضبوطات، وتعيين الحراسة الأمنية اللازمة على المكان نفسه.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.

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