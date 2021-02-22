بسبب اضطراب نفسي .. انتحار شاب بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تخلص شاب من حياته، ببشنق نفسه في سقف منزله بحبل غسيل، بسبب اضطرابه النفسي، بإحدى قرى مركز بنها، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز بنها، يفيد تلقيه بلاغا بقيام شاب يدعى "ا.ر.م" 25 عاما، بشنق نفسه بحجرة نومه.

انتقل على الفور العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وتبين أن المتوفى مصاب باضطراب نفسي، وعلق حبل في سقف حجرة نومه، وشنق نفسه، وعندما دخلت والدته لإيقاظه فوجئت به معلقا في سقف الحجرة وفارق الحياة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها العام تحت تصرف النيابة، وتولت النيابة التحقيق.