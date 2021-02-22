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اليوم.. محاكمة "سفاح الجيزة" في قضية قتل شقيقة زوجته

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اليوم.. محاكمة "سفاح الجيزة" في قضية قتل شقيقة زوجته اليوم.. محاكمة "سفاح الجيزة" في قضية قتل شقيقة زوجته

مصراوي Masrawy

01:00 ص الإثنين 22 فبراير 2021

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، محاكمة المتهم قذافي فراج عبد العاطي 48 سنة، "المعروف بسفاح الجيزة" مالك محل للأدوات المكتبية بمنطقة فيصل بالجيزة، لاتهامه بقتل شقيقة زوجته نادين الطالبة بكلية الحقوق عمدا مع سبق الاصرار والترصد.

وكشفت تحقيقات شريف كامل وكيل نيابة جنوب الجيزة بإشراف المستشار يحيي فريد الزارع المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة، أن المتهم قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بعد أن عقد العزم على إزهاق روحها فأعد مخططا إجراميا بأن قام باستدراجها إلى شقته التي أعدها مسرحًا لجريمته، بزعم حل خلاف بينهما فقام باستدراجها والتخلص منها

كان المستشار حماده الصاوي النائب العام قد أحال المتهم "قذافي فراج" إلى محكمة الجنايات في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثاميهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة.

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