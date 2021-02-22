"الإرياني": الحوثي تسبَّب في فشل المشاورات المرتبطة بتبادل الأسرى والمختطفين

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دعا المجتمع الدولي للضغط على الميليشيا للوفاء بالتزاماتها في اتفاق السويد

أكد وزير الإعلام اليمني معمر بن مطهر الإرياني أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تسببت في فشل المشاورات المرتبطة بتبادل الأسرى والمختطفين، التي استضافتها الأردن؛ وذلك بسبب رفضها تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق "عمان 3".

وتفصيلاً، أوضح "الأرياني" في تغريدات عدة عبر حسابه الرسمي على تويتر أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تسببت في فشل جولة المشاورات التي استضافتها الأردن حول تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين، التي كانت قد شهدت تقدمًا كبيرًا قبل صدور قرار الخارجية الأمريكية إلغاء تصنيفها "منظمة إرهابية" الذي قرأته الميليشيا كضوء أخضر لممارسة التصعيد السياسي والعسكري.

وتابع: ميليشيا الحوثي الإرهابية رفضت طيلة المشاورات التي استمرت قرابة شهر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق "عمان 3"، وضم خمسة من الصحفيين المخفيين قسريًّا لكشوفات التبادل، وإطلاق المختطفين من السياسيين والأكاديميين وكبار السن، ووضعت العراقيل أمام التقدم في هذا الملف الإنساني.

ودعا "الإرياني" المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها لليمن مارتن غريفيث للضغط على ميليشيا الحوثي للوفاء بالتزاماتها في اتفاق السويد وتبادل الأسرى والمختطفين كافة على قاعدة الكل مقابل الكل، والدفع باتجاه تحقيق تقدم في الملف الإنساني، يُنهي معاناة آلاف الأسرى والمختطفين، ويلم شملهم بأسرهم.