من 4 دول.. محافظ جنوب سيناء يلتقي مدونين سياحيين خلال زيارتهم لشرم الشيخ

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مصراوي Masrawy

جنوب سيناء- رضا السيد:

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الأحد، مجموعة من المدونين السياحيين الذين لديهم تأثيرًا ونسبة مشاهدة عالية على وسائل التواصل الاجتماعي من عدد من الدول وهم الإمارات والسعودية والبحرين وكندا. خلال زيارتهم لمدينة شرم الشيخ بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ.

وقدم المحافظ خلال اللقاء شرح مفصل عن أهم المقاصد السياحية التي تتميز بها مدينة شرم الشيخ، وكافة المدن السياحية بجنوب سيناء.

وأكد المحافظ أنه حريص على لقاء الوفود الإعلامية والسياحية لتنشيط السياحة بالمحافظة.

وأكد المدونين السياحيين على جمال طبيعة مدينة شرم الشيخ، وطقسها المعتدل، وأشاروا إلى أنهم قاموا ببث صور وفيديوهات عن المعالم السياحية بمدينة شرم الشيخ على صفحاتهم الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتشجيع شعوبهم على زيارة المدينة و الاستمتاع بدفء جوها و معالمها السياحية الخلابة.