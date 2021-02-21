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صور.. تشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية في بورسعيد

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صور.. تشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية في بورسعيد صور.. تشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية في بورسعيد

مصراوي Masrawy

10:48 م الأحد 21 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شن حي الشرق بمحافظة بورسعيد، حملة موسعة، مساء اليوم الأحد، لغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية، تطبيقًا للقانون وحرصًا على صحة الطلاب.

وأشار العميد نعمان علي نعمان، رئيس الحي، إلى أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية في شوارع:الجمهورية، ومحمد علي، وممفيس، وذلك بالاشتراك مع مصلحة الضرائب العامة، والتربية والتعليم، وإدارة الحوكمة، تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمجابهة ومنع إنتشاره، وللحفاظ على الطلاب من العدوى.

وأكد على أنه سيجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار الحملات تباعًا وبصورة مستمرة للقضاء على أي مخالفات.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ناشد أولياء الأمور عدم إرسال أبنائهم إلى مراكز الدروس الخصوصية، حرصًا على سلامتهم في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيرس كورونا وتأمين حياة المواطنين.

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