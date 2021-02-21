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في واقعة "أسماء الشوارع".. إقالة مدير تنظيم "كفر شكر" بالقليوبية

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في واقعة "أسماء الشوارع".. إقالة مدير تنظيم "كفر شكر" بالقليوبية في واقعة "أسماء الشوارع".. إقالة مدير تنظيم "كفر شكر" بالقليوبية

مصراوي Masrawy

10:42 م الأحد 21 فبراير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أقال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، "منى.م" مير التنظيم بمجلس مدينة ومركز كفر شكر، من منصبها، وإحالتها للتحقيق بالنيابة الإدارية، على خلفية أزمة تسمية عدة شوارع بالمدينة بأسماء زوجها وأشقائه، ووالده، والتي تسببت في أزمة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وبين أهالي المدينة.

أضاف المحافظ في تصريحات صحفية اليوم، أن القرار جاء بعد التحقيقات التي شهدها الديوان العام للمحافظة في الواقعة، بناء على مذكرة رئيس مدينة كفر شكر اللواء هشام رفعت، بورود شكاوى بوجود تسمية لبعض شوارع المدينة في المخطط الجديد بأسماء زوج وأقارب مدير التنظيم مما أثار أزمة كبيرة.

كانت مديرة التنظيم بمركز ومدينة كفر شكر نفت الاتهامات الموجهة لها وقالت في بيان لها "إن ما يحدث يعد تربصًا بها وأزمة مفتعلة للتشهير بها".

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