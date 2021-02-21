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ضبط تمثالين يشتبه في أثريتهما داخل منزل بكفر الشيخ

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ضبط تمثالين يشتبه في أثريتهما داخل منزل بكفر الشيخ ضبط تمثالين يشتبه في أثريتهما داخل منزل بكفر الشيخ

مصراوي Masrawy

10:36 م الأحد 21 فبراير 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضبطت مباحث مركز شرطة سيدي سالم في كفر الشيخ، اليوم الأحد، تمثالين يُشتبه في أثريتهما، داخل منزل، بقرية إصلاح شالما التابعة لمركز سيدي سالم، وذلك بعد إجراء أعمال حفر في المنزل.
تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة سيدي سالم، يفيد بتلقي مركز الشرطة بلاغا، بإجراء المدعو "ع.إ"، ويقيم بقرية إصلاح شالما التابعة لمركز سيدي سالم، بأعمال حفر داخل منزله المكون من طابقين.

ووفق ذلك انتقل المقدم محمد عبد العزيز، رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، إلى مكان البلاغ محل الواقعة، وتبين وجود أعمال حفر بالطابق الأرضي داخل المنزل، بعمق 15 مترًا تقريبًا.

وجرى ضبط "ر.ع" 55 عاما، عامل، ويقيم بمركز سيدي سالم، و"م.ع" 27 عاما، سائق، ويقيم بمركز قلين، و"م.م" 41 عاما، سائق، ويقيم بمركز ملوي بمحافظة المنيا، و"م.م" 24 عاما، طالب جامعي، ويقيم بمركز مطوبس.
كما جرى ضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر، عبارة عن موتور كهرباء لرفع المياه، مولد كهربائي، و4 فؤوس وكواريك، خرطوم شفط مياه، بكرة حبل.
كما عُثر بالطابق العلوي، على تمثالين، أحدهما طوله 50 سم وآخر على شكل مفتاح الحياة الفرعوني، يُشتبه في أثريتهما، فيما جرى التحفظ على المضبوطات، تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لصدور قرار بشأن تلك المضبوطات، وتعيين الحراسة الأمنية اللازمة على المكان نفسه.
حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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