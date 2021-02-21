البداية خلال أيام.. المبادرة الرئاسية تصل الشرقية لتطوير 781 قرية وعزبة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

بعد طول انتظار ونقص خدمات ومعاناة استمرت لأعوامٍ عديدة، أخيرًا بات حلم أهالي 41 قرية يتبعها 741 عزبة وتابع حقيقة في التحول إلى الأفضل على كافة الأصعدة؛ بعد اختيار تلك القرى لتدخل ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الريفية.

"سعود – قهبونة – قصاصين الشرق – الناصرية – صان الحجر البحرية – الظواهرية – القصبي شرق – الإخيوة – شهداء بحر البقر 2 – سماكين الغرب".. وحدات محلية هي الأبرز بمركز ومدينة الحسينية، جميعها سيتم تطويرها وما يتبعها من قرى وعزب، على أن يستهدف التطوير تغير وجه الحياة لأهالي تلك القرى، والتي يتخطى عددهم 450 ألف نسمة.

قطاعات التطوير

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع قيادات الجيش الثاني الميداني، وبمعدات الأحياء والمراكز وعدد من المقاولين، على أهبة الاستعداد للمشاركة في تطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى وتأهيلها بكافة المرافق والخدمات.

وأضاف محافظ الشرقية، في تصريحات خاصة، أنه سيجرى تطوير وتأهيل القرى المختارة بإنشاء وتكوير قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي، فضلًا عن رفع كفاءة الطرق وقطاعات التعليم والكهرباء والوحدات الصحية، وكذا إنشاء مراكز شباب وغيرها من الخدمات التي تضمن حياة كريمة لأهلها.

حياة أجمل

يقول المهندس سامي معجل، رئيس مركز ومدينة الحسينية، إن المبادرة الرئاسية وما تستهدفه من تطوير أغلب قرى وعزب وتوابع المركز من شأنها أن تجعل الحياة أفضل لأهالي تلك القرى، وتضمن لهم حياة كريمة وجميلة على شاكلة أحلامهم.

وأوضح معجل، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن أعمال التطوير والإنشاءات لمشروعات المبادرة الرئاسية بالقرى المختارة ستبدأ جميعها بداية الشهر المقبل، منوهًا بأن البداية ستكون بمشروعات الصرف الصحي للقرى التي لا يوجد بها صرف صحي، فيما سيتم البدء برصف الطرق للقرى الموجود بها صرف صحي.

خدمات وصحة ورياضة

وأشار رئيس مركز ومدينة الحسينية، إلى أن كل وحدة محلية مختارة سيتم إنشاء مجمع خدمات حكومية بها، بالإضافة إلى مجمع صحي ووحدتي إسعاف وإطفاء، فضلًا عن مركز شباب وجمعية زراعية، لافتًا إلى أن المبادرة كذلك ستتضمن تطوير وإعادة تأهيل آلاف المنازل التي وقع عليها الاختيار بعد فحص وبحث ودراسة.